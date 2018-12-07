نادين نسيب نجيم تكشف تفاصيل دورها في «خمسة ونص» قبل عرضه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تفاصيل دورها في مسلسل «خمسة ونص»، والذي تستعد للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل.

نادين نسيب نجيم، قالت في تصريحاتها لبرنامج TheInsiderAr بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: إنها تقدم شخصية طبيبة سرطان، ولكنها تتعرض للعديد من المشاكل التي تخص مجالها.

وأكدت خلال اللقاء أنها تعيش خلال أحداث المسلسل قصة حب غريبة وجديدة من نوعها وليس كما يعتقد البعض أنها تعيش قصة بين قصي خولي ومعتصم النهار.

كما أوضحت أن الثنائي قصي ومعتصم، قريبين في الكاريزما وهذا ما سيؤدي إلى نجاح دورهما معًا.

«خمسة ونص»، بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، ومعتصم النهار، ومن إخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة «الصباح ميديا»، هو مسلسل مأخوذ من قصة أجنبية تجري معالجتها لاستخراج مسلسل من 30 حلقة.

يذكر أن أخر أعمال نادين، هو مسلسل «طريق»، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وشاركها البطولة الفنان السوري عابد فهد، وفاء الموصللي، ختام اللحام، عبدالهادي الصباغ، زينة مكي، جنيد زين الدين، وغيرهم، والعمل مأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ، وإخراج رشا شربتجي.