سما المصري توضح حقيقة صورتها العارية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، أوضحت بها حقيقة الصورة العارية التي نشرت لها.

سما المصري، قدمت رسالة اعتذار لمتابعيها في بداية التعليق وذلك بسبب قرارها بعدم نشر أي صور خارجة لها، وسبب قيامها بنشر هذه الصورة.

الفنانة الاستعراضية قالت في تعليقها: «أنا أسفة إني بنشر صورة زي دي بعد ما وعدتكم إني ما انشرش صورة من النوعية دي تاني بس انا بأوريكم الصورة الحجقيقية اللي في ناس ولاد حرام أخدوها وعملوا فيها فوتوشوب بشكل غير جيد وطلعوها عريانة خالص».

وأضافت: «مش هقولهم غير منكم لله لان حتى لو حد لقى صورة قديمة ليا أنا ندمت إني نزلتها مش مفروض تغير فيها “...” أكتر ماهي».

وكانت سما، قد قامت مؤخرًا بحذف كل صورها الجريئة التي كانت اعتادت نشرها خلال الفترات الماضية مؤكدة أنها ندمت عن نشر ها وأنها لن تتخذ هذا الأسلوب مرة أخرى، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرضت ودخلت بسببها المستشفى بعد إصابتها بجرثومة في المعدة.