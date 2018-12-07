محمد صبحي يحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجته بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد صبحي، الذكرى الثانية لوفاة زوجته الفنانة نيفين حسين رامز، التي توافق اليوم الخميس 6 ديسمبر.

محمد صبحي، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «زوجتي الحبيبة الغالية.. اليوم مر عامان لفراقنا هل تأخرتي عليا؟.. أم انا الذي تأخر عليك؟ لم تفارقي عيني وعقلي وذاكرتي.. فأنتي مازلتي من يقويني دعواتي لك لم تنقطع الي ان ألقاكي».

وكرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، والدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، مؤخرًا اسم الراحلة نيفين رامز، زوجة الفنان محمد صبحي، فى افتتاح مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

زوجة محمد صبحي تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وكانت تملك طموح كبيرة في التمثيل، وانضمت لفرقة رضا للفنون الشعبية، و عملت كمساعد مخرج في مسرحية «كارمن» عام 2000، وشاركت في مسرحية واحدة مع محمد صبحي كممثلة وهي «أنت حر».

ابنة شقيقها هي الإعلامية دينا رامز، وعملت نيفين في الفن منذ أن كانت في العاشرة من عمرها وشاركت في فيلم «إجازة نص السنة».

أنجبت نيفين رامز من الفنان محمد صبحي ولد وبنت وهما مريم وكريم وأصيبت بمرض السرطان قبل وفاتها بأعوام.

يذكر أن نيفين رامز، زوجة الفنان محمد صبحي رحلت عن عالمنا في 6 ديسمبر 2016، بعد صراع طويل مع المرض.