إيمي سمير غانم بماكياج ثقيل وطلة غير تقليدية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

نشرت صفحة فانز الفنانة المصرية إيمي سمير غانم صورة جديدة لها عبر موقع «أنستجرام»، وبدت فيها الفنانة بشكل مختلف تماما.

إيمي ظهرت وهي تضع ماكياج ثقيل مختلف عن عادتها، حيث وضعت أحمر شفاه لونه أرجواني غامق، بينما تركت شعرها للهواء يتحكم به، وبدت بطلة مميزة.

اللوك الذي ظهرت به الفنانة إيمي سمير غانم أعجب عدد كبير من محبيها وتغزل فيها الجمهور من خلال عدد من التعليقات، التي أكدت أن اللوك يليق بها.

إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد شاركا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «عزمي وأشجان»، مع نسرين أمين وإيمي سمير غانم.

إيمي حضرت مؤخرا عرض مسرحية «جريما في المعادي»، للفنان أشرف عبدالباقي، وكان معهما الفنان أحمد رزق.

يُذكر أن حسن وإيمي تزوجا في نوفمبر 2016، بعد قصة حب تحدث عنها الإعلام كثيرا ولكن الثنائي أنكرها باستماتة مؤكدين أنهما مجرد أصدقاء، حتى كشفهما الزواج، كما واجه الاثنان مؤخرا شائعة انتظار إيمي لطفلها الأول ولكن نفى حسن ذلك.