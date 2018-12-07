وفاة عم الفنانة نجلاء بدر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية نجلاء بدر وفاة عمها عثمان بدر، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك».

نجلاء كتبت تنعي عمها: «لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك، توفى الغالي أقرب وأحن القلوب الأخ والصديق الوفي عمي عثمان بدر».

جمهور الفنانة المصرية قدم لها التعازي في وفاة عمها، ودعا لها بالصبر ولعمها بالرحمة والمغفرة وذلك من خلال عدد من التعليقات عبر حسابها الخاص.

نجلاء بدر ظهرت مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح وحفل الختام، وتألقت من خلال طلات مميزة تبرز جمالها ورشاقتها.

الفنانة المصرية اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في مسلسل «قيد عائلي»، وقالت إن الاعتذار لظروف شخصية، وتمنت التوفيق لكل فريق العمل.

نجلاء اعتذرت أيضا عن إجراء أي لقاء صحفي، وقالت إن هناك ظروف شخصية تمنعها من الظروف، ولذلك واجهت شائعات عن حملها في طفلها الأول من زوجها محمد عفيفي.

يُذكر أن نجلاء بدر شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «أمر واقع»، مع كريم فهمي، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي.