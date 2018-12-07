خالد الصاوي يستعيد ذكرياته مع خالد صالح بصورة ورسالة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

صداقة قوية وعلاقة متينة عاشها الفنان المصري خالد الصاوي مع صديقه وزميله ورفيق كفاحه الفنان الراحل خالد صالح.

الخالدين بدأت صداقتهما منذ سنوات طويلة، ورغم أنهما لم يشتركا في أعمال كثيرة إلا أن بداية طريقهما كانت واحدة من على المسرح، وجمعهما حبهما الشديد للتمثيل.

الفنان المصري خالد الصاوي عبر عن افتقاده لصديقه الراحل من خلال صورة نشرها لهما عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلق عليها وكتب: «رب أخ لك لم تلده أمك عش منعما في جناته يا أبر الأشقاء».

جمهور الصاوي عبر عن إعجابه الشديد بالصورة، واستغل الجمهور الفرصة ليدعو للفنان الراحل بالرحمة، ويتذكر أعمالهما سويا.

الصاوي وصالح عملا معا قبل وفاة الثاني في الجزء الثاني من فيلم «الجزيرة»، والذي قام ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنانة التونسية هند صبري.

خالد الصاوي كان أول الواقفين في الصف لأخذ العزاء في صديقه، وكان معه الفنان محمد هنيدي وكذلك الفنان أحمد السقا.

يٌذكر أن خالد صالح رحل في سبتمبر عام 2014 في مدينة أسوان بعدما أجرى عملية قلب مفتوح هناك، وسببت وفاته صدمة كبيرة لكل محبيه.