أول صور لأولاد الفنان الشاب محمد عز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لفت الفنان المصري الشاب محمد عز الأنظار إليه بمجرد ظهوره على الشاشة، وأشاد النقاد بموهبته الكبيرة وحسه الفني العالي.

محمد عز بدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة بدأها بالجزء الخامس من مسلسل «راجل وست ستات»، مع الفنان أشرف عبدالباقي كما شارك في مسلل «قلوب».

الفنان الشاب لفت إليه الأنظار عندما شارك في مسلسل «ليلة»، مع الفنانة رانيا يوسف ومكسيم خليل، وحصل على جائزة بعد مشاركته في المسلسل.

عز استطاع أن يقدم نفسه كمشروع بطل سينمائي عندما شارك في مسلسل «الأب الروحي»، بجزأيه الأول والثاني، وحقق نجاحا كبيرا، وأشاد الفنان أحمد عبدالعزيز بموهبته وتوقع له مستقبل كبير.

الفنان الشاب شارك أيضا في مسلسل «نسر الصعيد»، مع الفنان محمد رمضان، والفنان سيد رجب، وأشاد به الأخير وبموهبته، وأكد أنه سيكون نجما كبيرا، وهذا ما قاله عنه أيضا الفنان ياسر جلال عندما شاركه بطولة مسلسل «رحيم».

محمد عز قال إنه لا يسعى للبطولة السريعة في السينما ولكنه يدرس الفن منذ سنوات حتى يكون لنفسه تاريخ محترم وجيد يستطيع أن يكون دعامة وشرف له ولأسرته.

الفنان المصري متزوج من خارج الوسط الفني ولديه ولدين وهما سيف وعمر، وهذه الصور الأولى لهما، والتي تكشف ان عز متزوج منذ سنوات، وأن أطفاله أوشكوا على تجاوز سن الطفولة.