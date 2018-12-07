ياسمين عبدالعزيز تعود للجيم وتفقد وزنها بشكل ملحوظ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز قررت أن تستعيد كامل تألقها بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال والمنتج محمد حلاوة.

ياسمين بدأت تقضي وقت أطول في الجيم، وتسعى لفقدان المزيد من وزنها الزائد، والذي اكتسبته الفترة الماضية، ونشر المخرج رامي إمام صورة لهما معا من الجيم.

رامي علق على الصورة التي نشرها لياسمين عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب: «التمرينات مع المرأة الحديدية قلبا وقالبا»، وظهت الفنانة بدون أي رتوش على وجهها، وبدت أكثر رشاقة.

وكان خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة بعد زيجة استمرت 17 عاما، قد سبب صدمة لعدد كبير من جمهورها الذي كان سعيدا لاستقرارها الأسري.

وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن الطلاق قد تم منذ عام، وأن طليق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة قد ارتبط مؤخرا بالفنانة ريهام حجاج، وذكرت عدد من المصادر المقربة من الفنانة، أن حلاوة من يقوم حاليا بإنتاج مسلسل ريهام الجديد والذي يحمل اسم «كارمن».

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية في رمضان قبل الماضي مسلسل «هربانة منها»، مع الفنان مصطفى خاطر، وتقدم ياسمين في رمضان المقبل مسلسل بعنوان «الملكة».