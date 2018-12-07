يسرا تبين كواليس موقف خطير تعرضت له في فيلم «إسكندرية كمان وكمان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية يسرا، كواليس تصويرها فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، والذي أخرجه المخرج الراحل يوسف شاهين.

يسرا، قالت في تصريحاتها لبرنامج The Insider بالعربي المذاع على فضائية دبي، على هامش تكريمها في مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ 17: «أتذكر كل لحظة من تصوير وتحضير حتى الكلام الذي قيل وقتها، وكيف كنت أذهب لأتحدث لشاهين وقت تناول فنجان القهوة».

وأضافت: «ذات مرة جلست فوق تمثال وكان عاليًا جدًا كأنك تجلس على طرف الدور الخامس، وأنا غير مربوطة بأي شيء ليحميني من السقوط، ووقتها قام يوسف شاهين بكسر سقف الأستوديو كي يخرج منه التمثال وينير من أعلى».

يسرا، أطلت خلال المهرجان بأكثر من إطلالة الأولى كانت لفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، والثانية كانت لفستان باللون الأزرق.

وشارك في المهرجان عدد من النجوم المصريين ومنهم ليلى علوي، وبشرى، والمخرجة إيناس الدغيدي.

وعرض خلال المهرجان فيلم «إسكندرية كمان وكمان»، للمخرج الراحل يوسف شاهين، والذي شارك في بطولته يسرا.

كما عرض فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن»، للفنانة ليلى علوي وهو من إخراج يسري نصر الله.