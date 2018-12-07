رغم انتهاء الصيف.. نسرين أمين بملابس البحر على الشاطئ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية نسرين أمين من عاشقي فصل الصيف والأجواء الشاطئية، فمع انخفاض درجة الحرارة في مصر، سافرت إلى تايلاند.

الفنانة المصرية شاركت محبيها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي بملابس البحر على شاطئ تايلاند، وعلقت نسرين وكتبت: «الصيف في ديسمبر تايلاند».

جمهور الفنانة المصرية أبدى إعجابه الشديد بالصورة، وأمطرها بعدد من التعليقات التي حسدتها على الأجواء التي تستمتع بها.

نسرين نافست في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، مع الفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة زينة، كما شاركت في مسلسل «عزمي وأشجان»، مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم.

نسرين أمين من مواليد عام 1984، قدمها المخرج يسري نصر الله لأول مرة في فيلم «احكي يا شهرزاد»، ومن أهم أعمالها في الدراما : «آسيا، ذات، سجن النسا، سبع وصايا، عد تنازلي، الأسطورة»، كما شاركت في عدة أفلام ومنها: «قبلات مسروقة، ولاد رزق، زنقة ستات، احكي يا شهرزاد».