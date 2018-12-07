فادي اندراوس يعود بأغنية جديدة بعد العارض الصحي

أعلن الفنان فادي أندراوس أنّه سيطلق أغنية جديدة قريباً بعنوان “عم نلتقي” ستأخذ طابع الروك ستايل.

الاغنية كلمات نعمان الترس، ألحان رواد رعد وتوزيع طوني أبي خليل.

كما اعلن فادي مع “جو بو غزالي” الى انه صوّر الاغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادي حداد.

الكليب اصبح في المراحل النهائية من عملية المونتاج حيث من المتوقع ان تبصر الاغنية النور الاسبوع المقبل.

وكان “اندراوس” قد كشف منذ اسابيع عن معاناته مع المرض الذي كاد ان يؤدي بحياته وذلك من خلال فيديو مؤثر نشره على حسابه على يوتيوب.

وروى “اندراوس” رحلته مع المرض منذ عام 2014 بعد ان أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها أنه يعاني من مشاكل في القلب واضطراره الى اجراء عملية القلب المفتوح عام 2017 لان مشكلته الصحية كانت تتزايد والخطر يداهم حياته.

من جهة اخرى، يشارك فادي اندراوس في بطولة مسلسل “حبيبي اللدود” الى جانب كل من يورغو شلهوب، روان طحطوح، جوانّا حدّاد، بيدرو طايع، سينتيا مكرزل، وجيه صقر، علي منيمنة، علاء علاء الدين، لودي طايع، لويس ناضر، جومانة حداد، زياد صليبا، طوني مهنا وغيرهم. قصّة سيناريو وحوار منى طايع. إخراج سيزار حاج خليل. إنتاج طايع إنتربرايسز، ويعرض عبر شاشة LBCI.