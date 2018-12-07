شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها بالمغرب.. "إفريقيا سبيريت" تشدو فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة إفريقيا سبيريت "Ifrikya Spirit" لتقديم توليفة موسيقية من روح موسيقى الأفريكان عبر حفل غنائى كبير على مسرح "ابن زيدون" فى قلب العاصمة الجزائرية، وذلك فى السابعة مساء الجمعة 14 ديسمبر.

وتحتفل الفرقة، خلال هذه الحفلة بإحياء الذكرى العاشرة لرحيل رائد الموسيقى الجزائرية المعلم بن عيسى، كما تعود خلالها إلى جمهورها الجزائري بعد تمثيلها الجزائر في بلاد المغرب، بمشاركتها الخاصة في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك بالعاصمة المغربية الرباط نهاية نوفمبر الماضى، والذي احتضن هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية من مختلف دول العالم على مدار أربعة أيام متتالية، ويعتبر أول وأكبر "سوق ومنتدى "للموسيقى العالمية بالشرق الأوسط، ويهدف لجمع مختلف رواد مجال المزيكا العالمية.

روح أفريقيا، هكذا هي الترجمة الحرفية لمسمى فرقة "إفريقيا سبيريت" وهي أبسط وصف لنوعية موسيقاها ورؤيتها الفنية، حيث تقدم مزيجًا سماعيًا من فلكلوريات البحر الأبيض المتوسط إلى الصحراء مرورًا بثقافات الجزائر، رؤية موسيقية أفريقية تراثية ترتكز على لمحة جزائرية وروح أفريقية عامة، بالاتكال على نغمات الموسيقار رفيق الكتاني مع إيقاعات الجناوة الساحرة لآلة القمبرى.