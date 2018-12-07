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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة.. عمر الشريف و بيتر أوتول يرقصان فى افتتاح "لورانس العرب" 1962 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لورانس العرب هو أحد أهم أفلام السينما الأمريكية فى ستينيات القرن الماضى، حيث أنتج عام 1962، وشاركه فى بطولته النجم المصرى العالمى نور الشريف .
لورانس العرب تدور أحداثه حول ملازم بريطانى يكلف بمهمة من قبل السلطات البريطانية بمعاونة العرب بقيادة الشريف الحسين بن علي وابنه الأمير فيصل في حربهم لتحرير جزيرة العرب، ونال الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا فى هذا التوقيت، وأيضا حاز على العديد من الجوائز فى السينما.
”الخليج 365” يرصد إحدى الصور التى يظهر فيها النجم المصرى عمر الشريف مع بيتر أوتول، يرقصان سويا فى افتتاح الفيلم عام 1962، حيث يرتديان بدل سوداء والجمهور يتابع رقصتهما باهتمام وسعادة، وقد شارك فى بطولة "لورانس العرب" أليك جينيس، وأنتونى كوين وجاك هوكينز وخوسيه فيرير، وأخرجه ديفيد لين.
عمر الشريف وبيتر أوتول
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