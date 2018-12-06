مِنَّة فضالي تنشر الصور الأولى لها مِن كواليس تصوير "قيد عائلي"

القاهرة - إسلام خيري
بدأت الفنانة مِنّة فضالي تصوير أوّل مَشاهدها في مسلسل "قيد عائلي"، إذ نشرت مجموعة من كواليس تصويرها للمسلسل وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلقت فضالي على الصور قائلة: "اليوم الأول من مسلسل "قيد عائلي".. مع أفضل وأجمل مخرج تامر حمزة، وأفضل صديق ليّ محمد نجاتي.. شكرا ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز".
مسلسل "قيد عائلي" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم: ميرفت أمين وبوسي ونضال الشافعي وصلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي ومحمد نجاتي وأميرة هاني وكارولين عزمي، وآخرون، وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن مِنَّة فضالي تنشر الصور الأولى لها مِن كواليس تصوير "قيد عائلي" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .