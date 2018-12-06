مِنَّة فضالي تنشر الصور الأولى لها مِن كواليس تصوير "قيد عائلي"

بدأت الفنانة مِنّة فضالي تصوير أوّل مَشاهدها في مسلسل "قيد عائلي"، إذ نشرت مجموعة من كواليس تصويرها للمسلسل وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلقت فضالي على الصور قائلة: "اليوم الأول من مسلسل "قيد عائلي".. مع أفضل وأجمل مخرج تامر حمزة، وأفضل صديق ليّ محمد نجاتي.. شكرا ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم: ميرفت أمين وبوسي ونضال الشافعي وصلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين ودنيا عبدالعزيز وأحمد التهامي ومحمد نجاتي وأميرة هاني وكارولين عزمي، وآخرون، وتأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.