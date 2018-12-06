القضاء الفرنسي يقرّر إطلاق سراح سعد المجرد

ذكرت مصادر مقربة من النجم المغربي سعد المجرد أنه تم إطلاق سراحه مؤقتًا، مساء الأربعاء بقرار من قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي.

وأكّدت مصادر "جورنال أنفو"، أن الفنان المغربي بات خارج القضبان بعد إعادة إيداعه السجن شهر سبتمبر / أيلول الماضي، على خلفية قضية اغتصاب جديدة رفعتها شابة فرنسية، في منتجع سان تروبيه جنوب فرنسا.

وقامت مصممة المجوهرات المغربية مريم البيض بتأكيد الأخبار التي ترددت بشأن إطلاق سراح المغني "المعلم" من السجن.

ولم توضح البيض تفاصيل إطلاق سراح لمجرد ، واكتفت بتأكيد الخبر في بعض التعليقات وتدوينة كتبت فيها "الحمد لله مرحبًا بك مجددا".