إخلاء سبيل رانيا يوسف بعد تحقيق دام 4 ساعات مُتواصلة

أخلت النيابة العامة سبيل الممثلة رانيا يوسف بعد التحقيق معها في البلاغات المقدمة من عدد من المحامين ضدها يتهمونها بارتكاب الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغراء القصر ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

أعلن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف في بيان له، إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها بعدما استمر التحقيق لمدة 4 ساعات متواصلة.

وذهبت رانيا يوسف إلى النيابة العامة برفقة المحامي شعبان سعيد محامي نقابة المهن التمثيلية، لتدلي بأقوالها في الاتهامات والبلاغات المقدمة ضدها.

يذكر أن رانيا يوسف أثارت جدلا كبيرا بسبب الفستان الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ40، إذ ارتدت فستانا شفافا باللون الأسود.

واعتذرت رانيا في بيان أصدرته وأكدت أنها لم تقصد أي إساءة، كما قالت إن السبب في ظهورها بهذا الشكل هو بطانة الفستان الذي رُفعت خلال حركتها، مؤكدة أنها عندما اشترته لم يكن كذلك.

يذكر أنه جاء في البلاغ المقدم ضد رانيا يوسف أن ظهورها أمام الكاميرات وعدسات المصورين بفستان فاضح أشبه بالبيبي دول أثناء حفلة ختام مهرجان القاهره السينمائي يعد انتهاكا صارخا للقانون ويعاقب عليه وفقا إلى نص المواد 278 من قانون العقوبات، والمادة 1 والمادة 14 من القانون رقم 10 لعام 1961الخاص بمكافحة الدعارة.

وأضاف البلاغ أن المطالبة بالحريات يقصد بها حرية الفكر والإبداع وحرية الرأي والتعبير وليس حرية العري والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بهذه الأفعال التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع.