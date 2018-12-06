باسم يوسف يلتقي جمهوره في بوسطن مِن خلال عرض فني ساخر

يلتقي الإعلامي الساخر باسم يوسف الأربعاء، جمهوره في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية من خلال عرض فني ساخر.

ونشر باسم يوسف فيديو للترويج للعرض عبر حسابه بـ"Instagram" يظهر فيه بعض الإعلاميين الأميركيين ومنهم جون ستيوارت ويتحدثون عن باسم يوسف، كما نشر الإعلامي الساخر ملصقا دعائيا للترويج للعرض الذي يأتي ضمن حفلات بارموانت لموسم "خريف/ شتاء 2018".

تبلغ أسعار التذاكر العادية 35-45 دولارا أميركيا، وتذاكر الـvip تبلغ 70 دولارا، ومن المقرر أن يقدم باسم يوسف عرضا أيضا 11 الشهر الجاري في كاليفورنيا.