مخرج "ورد مسموم" يصل إلي مراكش لعرض الفيلم الجمعة المقبلة

وصل أحمد فوزي صالح، مخرج فيلم "ورد مسموم"، اليوم الثلاثاء إلى المغرب، للمشاركة في في المهرجان الدولي للسينما بمراكش، حيث وصف المهرجان الفيلم بأنه "فرصة لا تعوض" ضمن جدول فعالياته، ويعرض يوم الجمعة المقبلة 7 ديسمبر الجاري.

كان "ورد مسموم" الذي حصد ثلاث جوائز، في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعين حصل على عديد من الإشادات من النقاد والجمهور، بالإضافة للجدل الحاصل حوله، كما شهدت عروضه الجماهيرية في سينما زاوية منذ الجمعة الماضية إقبالًا كبيرًا في الحفلات الأربع التي يعرض فيها.

تدور أحداث ورد مسموم في 70 دقيقة عن الحياة اليومية التي تعيشها "تحية" عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا تملك شيء في الحياة سوى "صقر" شقيقها الذي ترفض أن يتركها ويسافر ليحسن من ظروف معيشته ظنًا منها أنه يجب عليه أن يرد الجميل ببقائه دائمًا بجوارها.

الفيلم مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي "ورود سامة لصقر"، وهو من بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، وإخراج أحمد فوزي صالح، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، دون الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية سيئة.

فاز "ورد مسموم" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية "طريفة" في إسبانيا، مايو الماضي، وأعلنت لجنة التحكيم في حيثياتها "أن الفيلم يتمتع بنظرة تسجيلية تقترب من الواقع، حين يظهر القوة التي تبذلها امرأة مقهورة"، كما حصد على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الإفريقي الدولي في نيجيريا، منتصف نوفمبر الماضي.