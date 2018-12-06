شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تعود للسوشيال ميديا : أردت وقت لنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت مجددا النجمة ياسمين صبرى إلى السوشيال ميديا، بعدما انقطعت عن مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مفاجئ، لا سيما أنها من النجمات المتفاعلات مع جمهورها بشكل كبير على "تويتر" و"انستجرام" .

ياسمين عادت على موقع "تويتر" حيث علقت على هذا الغياب، قائلة: "للمهتمين .. ببساطة أردت وقت لنفسى" وفور هذه "التغريدة" هنأ الجمهور ياسمين على العودة مرة أخرى مؤكدين أنهم افتفدوا وجودها على "تويتر" خلال 10 أيام .

وعقب هذه التغريدى بدقائق، نشرت ياسمين صورة أثناء تواجدها فى كوريا وعلقت على الصورة قائلة "سول .. واحدة من أجمل المدن التى زرتها على الإطلاق .. أحترم ثقافتها الجميلة كثيرا".



ياسمين صبرى فى كوريا