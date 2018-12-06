شكرا لقرائتكم خبر عن محسن رزق: 2 مليون جنيه إيرادات "أليس فى بلاد العجائب" فى 73 ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محسن رزق مخرج العرض المسرحى "أليس فى بلاد العجائب" وصول إيرادات عرض مسرحيته إلى 2 مليون جنيه فى 73 ليلة عرض.

تختتم مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" عروضها على مسرح البالون غدا الجمعة ، بعد أن حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، ويشارك بطولتها مروة عبد المنعم، ضياء شفيق، هانى عبد المعتمد، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوى، محمد عمر، كريم عبد الشافى، أحمد حمودة، أحمد شومان، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر، مصطفى محمد، ليلى عبد الحميد، عمر إيهاب، حمادة محمود، محمد فايز، محمود صلاح، نور شادى سرور، حور الشاذلى، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك إسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس نعيمة عجمى، ماسكات د. محمد سعد، مخرج منفذ إيهاب علوان، تأليف وإخراج محسن رزق.