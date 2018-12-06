شكرا لقرائتكم خبر عن "بدل الحفلة اتنين" مسار إجبارى تحتفل بألبومها الجديد فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل فرقة مسار إجباري بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم" وسط جمهورها السكندري على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية عبر حفلتين متتاليتين، في الرابعة والنصف والثامنة مساء غدٍ الجمعة.

وتقدم مسار إجباري العرض اللايف الأول لأغنيات ألبومها الثالث في مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة دستة سنوات، ويضم "الألبوم" في جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شخصية موسيقية مغايرة عن "ستايل" مسار إجباري المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرا الخبر"، منها "نضرني زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، بجانب ديو "كائن فضائي" بمشاركة فرقة MTM بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "أغاني منفردة" وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

واختارت الفرقة اسم "الألبوم" تماشيًا مع حملة "الألبوم فين يا مسار" التى أطلقها الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا خلال الأسابيع الماضية، بعد طول انتظار وصل لحد فقدان الأمل والملل أحيانًا لإطلاق ألبومها الثالث، الذي بدأت الإعلان عن قرب ظهوره منذ قرابة السنة، ويعيدها للساحة بعد غياب 3 سنوات عن ألبومها الأخير "تقع وتقوم"، لتقرر الفرقة أخيرًا الخروج عن صمتها ومشاركة "التريند" على مواقع السوشيال ميديا، بإطلاق "صور" و"بوستات" غامضة تبشر بقر ظهوره رسميًا، حتى كشفت عنه منذ أيام بإطلاق أغانيه عبر منصة "أنغامي" وتبعته بإعادة إطلاقه مصورًا على اليوتيوب، واختارت عنوانه كنوع من التماشى مع مسمى التريند نفسه "الألبوم فين".