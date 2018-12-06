أمسية موسيقية برتغالية بمعهد الموسيقى العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وسفارة البرتغال بالقاهرة، يقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقى خوليو ريزندي بمصاحبة عازف الكونترباص اندريه روسينه، حفلا فى الثامنة مساء السبت 8 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب أعمال تنتمى إلى موسيقي الفادو، التى تعد أحد الألوان الفنية فى المجتمع البرتغالى، وتعنى بلغتهم القدر والنصيب، وتدور حول حكايات البحر والفقد وتتميز بالألحان والكلمات الحزينة لتعكس مفهوم المعاناة والألم .

يشار أن خوليو ريزندي بدأ العزف على آلة البيانو فى عمر 4 سنوات ثم درس الموسيقي واهتم بمؤلفات الجاز ، عمل قائداً لفرقة وكسيدي كما شارك في مسرح فادو بعد أن سجل تحية منفردة للبيانو لأماليا رودريجز ، تعاون مع كبار المطربين مثل أنطونيو زامبوجو وآنا مورا والدينا دوارتي ، قائد فرقة " ألكسندر سيرتش" لموسيقى الروك التي اسسها سلفادور سوبرال الفائز بجائزة يوروفيجن لعام 2017 ، انتقل عام 2001إلى لشبونة للدراسة بجامعتها الجديدة وساهم في الأنشطة الموسيقية لـ نادى البرتغال ، شارك في العديد من ورش العمل المتخصصة فى المويقى الحديثة للجاز والمعاصرة ، سافر إلى باريس للدراسة في جامعة سانت دينيس وفي عام 2018 شارك في مسابقة الأغنية الأوروبية بالعزف على البيانو ، اطلق ٥ البومات تتنوع فى اساليبها الموسيقية فبدأها بالكلاسيكية ثم الجاز وحتى الفادو مرورا بالتراثية القديمة والمعاصرة ونجح فى خلق نظرة جديدة للاعمال البرتغالية من خلال عزفه على البيانو .