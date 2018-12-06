عمر مصطفى متولي يتذكر أول أدواره في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان عمر مصطفى متولي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من فيلمه الأول "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وكتب عمر في تعليقه على الصورة "أنا خريج إعلام وعمري ما مثلت في المدرسة ولا الجامعة.. يعني أول مرة أجرب أمثل في حياتي كان في فيلم (رمضان مبروك أبو العلمين حمودة)، ساعتها قلت أجرب لو عندي موهبة وأصلح أخطائي وأكمل ولو معنديش اخدها من قصيرها واشتغل أي وظيفة".

وأضاف عمر "بس الحمد لله عدت على خير واكتشفت إن الفيلم فات عليه 10 سنين، ورغم كل الأحداث اللي عدت والتجارب اللي الواحد عدى بيها بس الفيلم دا هيفضل ليه معزة خاصة وفاكره كأنه امبارح. كل 10 سنين وأنت طيب يا أستاذ رمضان".

يُذكر أن عمر مصطفى متولي هو ابن الفنان الراحل مصطفى متولي، وابن شقيقة الفنان عادل إمام، وكانت بدايته في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وبعدها في فيلم "قلب الأسد" و"تتح"، وانضم لفرقة "تياترو مصر" قبل أن يتغير اسمها لـ"مسرح مصر"، ويعتبر الظهور الأبرز له من خلال شخصية "طاعون" التي أداها في مسلسل "دلع بنات"، والتي قدمها بشكل منفصل في فيلم "أوشن 14".

فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" بطولة محمد هنيدي وسيرين عبدالنور وليلى طاهر وعزت أبو عوف وعمر متولي ويوسف عيد ومظهر أبو النجا ومحمد شرف، ومن إخراج وائل إحسان.