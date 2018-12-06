بالفيديو: شاهد أكثر البطلات الخارقات قوةً فيCaptain Marvel

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 11:41 مساءً - طرحت استديوهات مارفل الترفيهية الإعلان الرسمي الثاني لفيلم الأكشن والخيال العلمي المنتظر "Captain Marvel" للنجمة بري لارسون، والمقرر طرحه يوم 8 مارس 2019.
وتدور أحداث الفيلم حول كارول دانفيرس "كابتن مارفل"، وهي ضابطة وطيارة في القوات الجوية الأمريكية، وصديقة للبطل مارفل المنحدر من عرق "Kree" تتعرض لحادث طيران، يؤدي إلى تغيير التركيبة الجينية لها، ما أعطاها قوة خارقة، لتصبح "بطلة أمريكية" تدافع عن كوكب الأرض في حرب بين اثنين من الكائنات الفضائية.
الفيلم هو الفيلم الواحد والعشرون من سلسلة عالم مارفل السينمائي من بطولة: بري لارسون، وجيما تشان، وبين مينديلسون، وصامويل ل. جاكسون، وجود لو، وديوانداوايز، وﺇﺧﺮاﺝ رايان فليك وأنان بودين.
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