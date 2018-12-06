محمد رمضان يساعد أرملة ويسدد ديونها.. والمزيد من طلبات المساعدات

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 11:10 مساءً -

تجاوب الممثل المصري ​محمد رمضان​ مع حالة انسانية وهي سيدة لجأت إليه لمساعدتها ماديّاً بعد تعثرها في تسديد قرض لبنك بلغت قيمته 60 ألف جنيه بعد رحيل زوجها.

ونشرت السيدة مشكلتها في التعليقات عبر حساب محمد رمضان على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث رد عليها طالباً إرسال المعلومات كاملة عبر الرسائل الخاصة.

وأثار تفاعله مع السيدة ردود فعل إيجابي بين المتابعين. فيما امتلأت صفحته بالمزيد من طلبات المساعدات، بعضها لإجراء عمليات جراحية والبعض الآخر لسداد الديون.

تجدر الإشارة إلى أن محمد رمضان يستعد في الوقت الحالي لتقديم فيلم ومسلسل سيُعرَض في شهر رمضان المقبل 2019.