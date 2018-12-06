بدافع الغيرة.. نجم شهير ينهال بالضرب على حبيبته مباشرة على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 11:10 مساءً -

أثار نجم تلفزيون واقع روسي الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد هجومه العنيف على صديقته على الهواء مباشرة بعد اعترافها له بأن رجلًا آخر عانقها.

وهاجم ​أندري شابارين​ 34 عامًا صديقته ​روزاليا رايسون​ البالغة من العمر 21 عامًا أثناء البث المباشر لبرنامج تلفزيون الواقع الروسي الشهير “Dom 2″، والذي فيه يجب على المتسابقين بناء منزل أثناء محاولة العثور على شريك، ثم يتنافس كل ثنائي على المنزل نفسه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن رؤية أندري وهو ينهال عليها بالضرب ويشدّها من شعرها بسبب خيانتها له بينما يحاول أحد المشتركين في البرنامج فصلهما.



وتم تصوير الواقعة بواسطة الكاميرات الخفية المثبتة في المنزل الخاص بالبرنامج والذي يقع في دولة “سيشل” في المحيط الهندي.

وذكرت التقارير أن المسؤولين قرروا طرد أندري من البرنامج بعد ذلك الهجوم، كما ذُكر أنه رغم ما تعرَّضت له روزاليا، إلا أنها سامحت شريكها، وهما الآن يحاولان إصلاح علاقتهما.