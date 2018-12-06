كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 11:10 مساءً -

أمل العوضي تتعرض لموقف مخيف في لندن.. شاهدوا ماذا حصل معها!

نشرت الفنانة ​أمل العوضي​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشفت فيه عن تعرضها لموقف غريب خلال وجودها في لندن.

وروت أمل ما حصل: “ نزل السائق إلى البنك، فدق فجأة رجل غريب على باب السيارة يسألني: أين السائق، فخفت وجمدت بمكاني فركب السيارة وجلس الى جانبي اعتقدت أنه شرطي، أو واقفة بمكان ممنوع الوقوف لكن ردة فعلي كانت انني فتحت باب السيارة ونزلت ركضت”.

ووجهت رسالة في آخر حديثها قائلة : ” بنات وشباب ديروا بالكم لا تتركوا أبواب سياراتكم مفتوحة”