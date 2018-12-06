شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام "أمير البهجة وندى وشباكى" بنادى السينما السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عروض نادى السينما المستقلة بمركز الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٨ ديسمبر فى تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "أمير البهجة" للمخرج حسين بكر وفيلم " ندى" للمخرج عادل يحيى وفيلم "شباكى" للمخرج بهاء الجمل، وعقب عروض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد نبوى لمناقشة الأفلام التى تم عرضها مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة يقيمه المركز القومى للسينما يوم السبت الثانى من كل شهر بمركز الهناجر التابع لصندوق التنمية الثقافية.