أماني كمال تشارك الجمهور بصور من كواليس "أبو العروسة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة أماني كمال، الجمهور بصور من كواليس الجزء الثاني لمسلسل "أبو العروسة"، الذي من المقرر عرضه قريبًا على قناة DMC.

وتظهر أماني في الصور التي نشرتها على موقع "فيسبوك"، مع الفنان محمد عادل "ميدو عادل"، الممثلة ديانا هشام، الممثلة كارولين عزمي، والطفل يوسف حسام، وعلقت "كواليس أبو العروسة الجزء الثاني.. دعواتكم".

"أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازي، ولاء الشريف، ومن تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور.