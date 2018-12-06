محمد إمام يبحث عن وجه جديد لـ"هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي بموقع " إنستجرام"، إعلان يطلب فيه وجه جديد لمسلسله "هوجان" والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل. وجاء في الإعلان "مطلوب لدور رئيسي لمسلسل (هوجان) رمضان 2019، فتاة من 20 لـ 25 سنة، تجيد تحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة". مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز.



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