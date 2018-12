تعرف على القائمة الكاملة لجوائز "الجولدن جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفي حمزة:

كشفت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، صباح اليوم الخميس، عن القائمة الكاملة لترشيحات "جولدن جلوب" 2018، ويتسابق على جوائز الدورة 76، لنيل جائزة أفضل فيلم، أفلام:

- Black Panther.

- BlacKkKlansman.

- A Star Is Born.

- Bohemian Rhapsody.

- If Beale Street Could Talk.

ودخلت ليدي جاجا في منافسة قوية مع نيكول كيدمان لنيل جائزة أفضل ممثلة، والتي تتنافس عليها الفنانات "جلين كلوز عن فيلم الزوجة The Wife"، وليدي جاجا عن "مولد نجمة A star is born"، ونيكول كيدمان "DESTROYER"، ميليسا مكارثي "هل يمكن ان تسامحني- CAN YOU EVER FORGIVE ME"، روزاموند بايك "حرب خاصة- A private war".

وينافس برادلي كوبر لحصد جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "مولد نجمة"، وذلك بمواجهة كل من ويليام ديفو عن فيلم "At Eternity’s Gate"، ولوكس هيدجز عن "Boy Erased"، ورامي مالك عن "Bohemian Rhapsody"، وجون ديفيد واشنطن عن فيلم "BlacKkKlansman".

ودخلت قائمة المنافسة على جائزة أفضل ممثلة مساعدة، كل من إيمي أدامز عن فيلم "VICE"، كلير فوي عن "FIRST MAN"، ريجينا كينج عن " If Beale Street Could Talk "، وإيما ستون وراشيل ويز عن "The Favourite".

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأسماء التي جاءت في قوائم ترشيح باقي الفئات..

- أفضل ممثل مساعد:

• ماهرشالا علي عن Green Book.

• تيموثي شالاميت عن Beautiful Boy.

• Adam Driver عن BlacKkKlansman.

• Richard E Grant عن Can You Ever Forgive Me.

• Sam Rockwell عن Vice.

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي:

• Crazy Rich Asians

• .The Favourite

• Green Book

• Mary Poppins Returns

• Vice

- أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي:

• Emily Blunt عن فيلم Mary Poppins Returns.

• Olivia Colman عن The Favourite.

• Elsie Fisher عن دورها في فيلم Eighth Grade.

• Constance Wu عن فيلم Crazy Rich Asian.

- أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي:

• Christian Bale عن فيلم Vice.

• Lin-Manuel Miranda عن فيلم Mary Poppins Returns.

• Viggo Mortensen عن دوره في فيلم Green Book.

- أفضل إخراج:

• Bradley Cooper عن A Star Is Born.

• Alfonso Cuarón عن فيلم Roma.

• Peter Farrelly عن فيلمه Green Book.

• Spike Lee عن فيلمه BlacKkKlansman.

• Adam McKay عن فيلمه Vice.

- أفضل أغنية:

• All the Stars من فيلم Black Panther.

• Girl in the Movies من فيلم Dumplin.

• Requiem for a Private War من فيلم A Private War.

• Revelation من فيلم Boy Erased.

• Shallow من فيلم A Star Is Born.

- أفضل سيناريو:

• Alfonso Cuarón عن فيلم Roma.

• Deborah Davis, Tony McNamara عن فيلم The Favourite.

• Barry Jenkins عن فيلم If Beale Street Could Talk.

• Adam McKay عن فيلم Vice.

• Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly عن فيلم Green Book.

- أفضل فيلم أجنبي : " كفر ناحوم Capernaum، Girl، Never Look Away، Roma، Shoplifters".

- أفضل سيناريو أصلي:

- Marco Beltram عن فيلمه A Quiet Place.

- Alexandre Desplat عن فيلم Isle of Dogs.

- Ludwig Göransson عن فيلم Black Panther.

- Justin Hurwitz عن فيلم First Man.

- Marc Shaiman عن فيلم Mary Poppins Returns.

- أفضل فيلم تحريك:

- Incredibles 2

- Isle of Dogs

- Mirai

- Ralph Breaks the Internet

- Spider-Man: Into the Spider-Verse