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كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 09:50 مساءً -
شاهدوا أنغام تتعرض لموقف محرج في الكويت وتتوقف عن الغناء.. الذبان جعلها تنسى الاغنية
تعرضت الفنانة المصرية أنغام لموقف محرج في حفلها الأخير وهي تغني على المسرح في الكويت .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأنغام خلال الحفل، يظهر فقدانها التركيز أثناء الغناء ونسيانها كلام إحدى أغنياتها وتوقفها عن الاداء.
وعندما سألها أحد أفراد فرقتها الموسيقية عن سبب توقفها عن الغناء، أشارت إلى أن الذباب الذي يطير حولها أفقدها تركيزها، ثم دخلت في نوبة من الضحك مع فرقتها والحاضرين.
وكانت أنغام أحيت فعاليات الحفل الغنائي الذي أقيم في الكويت، منذ أيام إلى جانب الفنانة السورية أصالة.
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