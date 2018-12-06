كتب امير فتحي في الخميس 6 دجنبر 2018 09:50 مساءً -

طليقة ماجد المصري فنانة معتزلة.. فمن هي وكيف اصبح شكلها؟

بعدما أعلن الممثل المصري ​ماجد المصري​ خطوبة ابنته “ماهيتاب” حيث نشر فيديو من خطوبتها تساءل الكثير من محبي ومتابعي المصري عن زوجته ووالدة ابنته “ماهيتاب”.

“ماهيتاب” هي ابنة ماجد المصري الكبرى من طليقته الفنانة المُعتزلة “منى إش إش” والتي لم تُحقق شهرة كبيرة واعتزلت قبل ان تحقق جماهيرية.

منى إش إش هنأت ابنتها “ماهيتاب” بخطوبتها حيث نشرت صورة بدت فيها إلى جانبها وعلقت عليها بكلمات التهنئة، وانتشرت الصورة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

يُذكر أن ماجد المصري بدأ مشواره الفني من خلال الغناء حيث كان يغني الى جانب زوجته “​منى أش أش​” من ثم انفصلا، ودخل عالم التمثيل.