بالصوت- وليد توفيق يهدي جمهوره “بغار عليك”

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز احدث أغانيها مع النجم العربي وليد توفيق بعنوان “بغار عليك“ ، حيث طرحت الأوديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

ومن المقرر طرح الكليب قريبًا والذي تم تصويره تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان وليد توفيق لتكون تكملة لسلسلة من النجاحات التي جمعت النجم العربي بشركة لايف ستايلز ستوديوز التي انتجت له العديد من الأغاني والفيديو كليبات مثل “شو حلوة بيروت”، “الدنيا مشيا”، “حبينا”، “روح” وغيرها، بالإضافة الى عدد من الألبومات.

على صعيد آخر تبدأ شركة لايف ستايلز ستوديوز العام الجديد بمجموعة من الأعمال الناجحه مع عدد من أهم نجوم وشباب الوطن العربي، لتستمر في تقديم الافضل في عالم الإنتاج الموسيقي .