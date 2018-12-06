إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل دنيا سمير غانم لرمضان 2019

القاهرة - سارة رفعت
تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى على عرض مسلسل دنيا سمير غانم لرمضان ،2019 على إحدى قنواتها وقريبا يعلن عن تفاصيل المسلسل ونجوم، وذلك حسبما نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم التليفزيونية كان مسلسل"في ال لا لا لاند"، من بطولتها، بمشاركة كلا من حمدي الميرغني، ومحمد سلام، وهنا الزاهد، وشيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم.
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