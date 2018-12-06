تامر كريم يطرح أول أغاني الميني ألبوم "عرفت ناس"

القاهرة - سارة رفعت
طرح المطرب الشاب تامر كريم أغنية جديدة من ألحانه بعنوان "عرفت ناس" حيث تعتبر هذه الأغنية هي أولى أغنيات الميني ألبوم الجديد الذي يعكف على التحضير له منذ شهور على نفقته الخاصة بسبب عدم ملائمة بنود بعض شركات الإنتاج له.
وأكد تامر على أنه يسعى جاهدا للتواجد والحضور على الساحة الغنائية رغم صعوبة الإنتاج والعمل بإمكانيات محدودة من أجل عدم الغياب.
والجدير بالذكر أن اغنية "عرفت ناس" تنتمي لنوعية الأغنيات الإنسانية التي لا تتحدث للمحبوبة، ولاقت الاغنية رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي وحققت ما يقرب من 100 الف مشاهدة خلال أيام قليلة
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