الفنانة المصرية نجلاء بدر تعلن وفاة عمها عبر "فيسبوك"

القاهرة - لايف ستايل أعلنت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل فيسبوك عن وفاة عمها. وعلقت " نجلاء " قائلة : "لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك، توفى الغالي أقرب وأحن القلوب الأخ والصديق الوفي عمي عثمان بدر" . يذكر ان نجلاء بدر إعتذرت مؤخراَ عن المشاركة فى مسلسل"قيد عائلى " لظروف شخصية.

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