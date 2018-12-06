الفنان السوري مهند قطيش يتعرض لحادث سير مروع

دمشق - العرب اليوم
أعلن الممثل السوري خالد القيش، عبر حسابه على "فيسبوك"، تعرض الفنان مهند قطيش لحادث سير مروع.
ونشر صورة للسيارة المتضررة وعلق عليها: "الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الان بحالة جيده جداً".
وفيما تعرضت السيارة لأضرار بالغة، طمأنت جودي قطيش ابنة الفنان،عبر صفحتها على "فيسبوك"،محبي والدها على حالته الصحية.
وكتبت: "الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي. لكل مين عم يطمن على بابا، بابا صار منيح الحمدالله و بخير. بعتذر إذا ما قدرت رد على حدا".
ويشار إلى أن قطيش كان متزوجاً من الممثلة السورية قمر خلف وانفصل عنها ثم ارتبط بالممثلة ريم زينو.
وقد شارك في عدد كبير من الأعمال السورية منها "أبناء القهر" و"الزير سالم". كما عرف بدور "عبودي الكازية" في مسلسل "الخربة" مع الفنان القدير دريد لحام.
وقام بإخراج فيلمين هما "وطن حاف" في العام 2011و"رومنتيكا" في العام 2012.
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