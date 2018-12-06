أحمد فهمي يكشف عن المهنة التي كان يمارسها قبل انتقاله إلى الفن

فاجأ الفنان المصري أحمد فهمي متابعيه بكشف المهنة التي كان يمارسها قبل انتقاله إلى عالم الفن.

وقال خلال حلوله مؤخراً ضيفاً على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة mbc1 إنه عمل في متجر للخضار والفاكهة.

وأوضح أنه كان يرتب موجودات المتجر ويقوم أيضاً بمهمات أخرى مثل غسل الحمامات.

وهو ما أثار دهشة عدد كبير جداً من المتابعين. وذكر الممثل في الحلقة نفسها عدد النساء اللواتي ارتبط بهن عن طريق الخطوبة والزواج.

وقال إنه خطب 3 مرات وتزوج مرتين. وعما إذا كان هو من يتحمل مسؤولية فشل تلك العلاقات، أجاب: "ممكن".

وبرر ذلك بأنه قد لا يكون التقى شريكة حياة تشبهه حتى النهاية أو تتحمله حتى النهاية. وأوضح أن إنهاء العلاقة كان يجري من قبله أحياناً ومن قبل الطرف الآخر أحياناً أخرى أو بالاتفاق بينهما.