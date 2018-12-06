شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رشا مهدى فى الرياض لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة رشا مهدى على تلبية دعوة الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز لحضور الملتقى الأول للثقافات والحضارات فى الجامعة العربية المفتوحة فى الرياض، مع رئيس الجامعه ومجموعة من السفراء.

وأشادت رشا بالمجهود الكبير المبذول من قبل الأميرة الجوهرة والنشاطات الثقافية المقامة هذه الأيام وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع "تويتر"، وقالت: "مجهود واهتمام كبير بوعى الشباب الثقافى لترسيخ مبدأ تبادل المعرفة والتواصل بين الحضارات".

وتعود رشا إلى القاهرة بعد انتهائها من حضور كافة الفعاليات على مدار الأيام المقبلة، لارتباطاتها الفنية حيث تعكف على دراسة العروض المقدمة الدراما للاختيار من بينها من أجل تقديمها خلال الفترة المقبلة، لتعود مرة اخرى الى الدراما بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "رمضان كريم" فى شهر رمضان قبل الماضى.