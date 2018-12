شكرا لقرائتكم خبر عن "25 درامز مع بعض" تفاصيل "بارتى إيقاع" فى الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الشيخ زايد انطلاق فعاليات أكبر حفل للموسيقى الإيقاعية بالقاهرة والذي يحتضن 25 عازفًا للدرامز يقدمون توليفة موسيقية موحدة لأشهر أغنيات الميلاد، للاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقة الدرامز، وذلك بحفل جماهيري مفتوح على مسرح بيفرلي هيلز فى تمام الثالثة مساء غدٍ الجمعة.

ويجمع حفل "داي ويز درامرز" لأول مرة بين 25 عازفًا لآلة الدرامز الإيقاعية تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة وحتى الأربعين، من طلبة وخريجي مركز تنمية المهارات بدار الأوبرا المصرية وقسم الإبداع الموسيقى في كلية التربية الموسيقية، بهدف تقديم "أكبر بارتي إيقاعات في مصر"، بحيث يعزف الجميع في نفس الوقت على الدرامز مجموعة من أشهر أغاني الكريسماس بالاتكال فقط على "الإيقاع".

ومن جانبه، كشف الدكتور ألفريد جميل، عازف الإيقاعات والمسئول عن تنظيم الفعالية وتدريب المشتركين لـ"الخليج 365" أن الحدث يجمع توليفة مختلفة الأعمار من طلبة قسم الإبداع وتنمية المهارات بين الأطفال والشباب والكبار من خريجي ورشته الخاصة، بهدف تقديم أول حفل موسيقي من نوعه يجمع هذا العدد من عازفي الدرامز من مختلف المستويات فى إعادة إحياء ثلاثة من أبرز أغنيات الميلاد، مثل "jingle bells" و"we wish you a merry christmas" بجانب تقديم رائعة "we will rock you" بشكل جديد، فيما يشبه "قعدة مزيكا إيقاعية" و"بارتي درامزات" جماعية تستمر على مدار نصف ساعة متواصلة.