شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تنفصل عن زوجها بعد عام من الزواج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كاردى بى أعلنت الانفصال عن زوجها بعد عام واحد فقط من الزواج وهذا كما ذكره موقع People والأمر الذى أزعج متابعيها ومحبيها كثيراً.

كاردى بى

أعتقد الكثير أن هذا مجرد مزحة من مزحات كاردى بى على السوشيال ميديا، خاصة أنها أعلنت هذا عن طريق فيديو نشر لها على مواقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، ولكن من الواضح أن الأمر انتشر كثيراً بعد قول كاردى بى أنها لا زالت تحب زوجها وأنه لا يوجد أى أسباب من الطرفين تستدعى الانفصال لكن من الواضح أن الأمر اتفقا عليه سوياً.

أضافت كاردى بى أنها سوف تقدر زوجها السابق جداً وأن العلاقة بينهما سوف تستمر بقوة خاصة أنه أب ابنتها الصغيرة لذلك ستكون هناك علاقة مستمرة ووودية بينهما.



روبرت دى نيرو وزوجته

براد بيت وانجلينا جولي

ولم تكن كاردى بى هى الأولى فى عام 2018 ولكن كان هناك الأشهر، فنجد أن براد بيت وأنجيلينا سبقوها فى الإنفصال وهذا بعد سنوات قليلة من الزواج ولكن عقود من الحب والإخلاص قررا الثنائى الإنفصال بل وأيضاً الطلاق.