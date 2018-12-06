شكرا لقرائتكم خبر عن "مابيهمهاش".. كيم كاردشيان بفستان من Versace صمم من 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أنها واحدة من أهم إيقونات الأناقة والموضة في العالم ، حيث تنتقي تصميمات ملابسها من أهم و أشهر دور الأزياء .

وقد فاجأت كيم كاردشيان عشاقها ومحبيها بجرعة مكثفة من الأناقة و الرقي ، وذلك خلال حضورها الليلة الافتتاحية لـ " The Cher Show " على أحد مسارح برودواي ، فقد اختارت كيم ان ترتدي فستان ذى تصميم مذهل من مجموعة تصميمات دار أزياء " Atelier Versace " .

وما لا يعرفه الكثيرون أن هذا التصميم قدمه دار أزياء " Atelier Versace " بمجموعة خريف 1998 أي من 20 سنة إلا أن كيم وجدته مناسب لخطف الأضواء به .