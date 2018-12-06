مسرحيات تنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمى.. و"الطوق والأسورة" تمثل مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العربية للمسرح قائمة العروض المسرحية العربية التى ستُشارك فى الدورة 11لـ"مهرجان المسرح العربى" فى القاهرة فى الفترة من 10 إلى 16 يناير 2019، ويمثل العرض المسرحى "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، مصر داخل عروض جائزة الشيخ سلطان القاسمى. ويشمل قسم العروض العامة بالمهرجان 9 عروض هى "الحادثة" و"المعجنة" و"مسافر ليل" من مصر و"تقاسيم على الحياة"من العراق و"صباح ومسا" من المغرب و"قمرة 14" من تونس و"ليلك ضحى" من الإمارات و"جنونستان" و"سلالم يعقوب"من الأردن. بينما يشمل قسم "عروض جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي"8 عروض هي: "الرحمة" من الكويت و"الطوق والأسورة"من مصر و"المجنون" من الإمارات و"ذاكرة قصيرة"من تونس و"عبث" و"شايكة"من المغرب و"النافذة" و"نساء بلا ملامح" من الأردن.

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