الأحد.. أعمال "ملك العود" فريد الأطرش بالأوبرا في ذكرى رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذكرى الـ 44 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، بحفل تقدمه الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الأحد 9 ديسمبر على المسرح الكبير.

يتضمن برنامج الحفل نخبة مختارة من إبداعات الراحل سواء تلك التي غناها بصوته أو التي وضع ألحانها لمطربين آخرين، منها "مش كفاية، قلبي ومفتاحه، محتار يا قلبي، مايكونش ده اللي اسمه الهوى، دويتو يا سلام على حبي وحبك، بنادي عليك، يا بدع الورد، ليالي الأنس، علشان ماليش غيرك، إياك من حبي، روحي وروحك، يا ساعة، نورا، منحرمش العمر منك، دويتو ماتقولش لحد، موسيقى بنادي عليك".

يشارك في إحياء الحفل "إسماعيل صادق، مىي حسن، خالد شهدي، محمود درويش، آيات فاروق، خالد عبدالغفار، غادة آدم، وليد حيدر، وصوليست العود محسن إبراهيم".

المعروف أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بـ"ملك العود"، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، التي كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفني بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر، وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم "أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز"، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم "أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد".

توفي الأطرش في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عامًا تاركًا ألحانًا خالدة مازالت تثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي .