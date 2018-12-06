حاتم العراقي يضرب موعدًا مع الجمهور في لبنان

متابعة الخليج 365: يستعد النجم حاتم العراقي لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح كازينو لبنان بمناسبة الإحتفالات بنهاية عام 2018 الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي حاتم العراقي الجمهور ومحبّيه مساء 29 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في صالة السفراء بالكازينو حيث سيقدّم باقة من أروع أغنياته القديمة والجديدة.

الجدير ذكره أن هذا الحفل تتولى إنتاجه وتنظيمه شركة PMG لصاحبها باسكال مغامس، ويعتبر الأوّل لـ حاتم العراقي في لبنان بعد فترة غياب لا يستهان بها عن ساحة الحفلات في بلد الأرز.