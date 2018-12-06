راغب علامة يطلق صرخة الشعب للتحرّك في وجه المسؤولين من أجل لبنان

متابعة الخليج 365: يطلق السوبر ستار راغب علامة صرخة وطنيّة مدويّة من خلال أغنية وطنيّة تحمل عنوان “طار البلد” كتب كلماتها نزار فرنسيس ولحّنها ووزّعها جان ماري رياشي.

الأغنية عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى من الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية، وكان لا بدّ لهذه الصرخة أن تصدر بصوت الفنّ نظراً للمسؤولية التي تقع أيضاً على الفنّانين في تعزيز الوعي والروح الوطنيّة، وهي أيضاً دعوة للشعب اللبنانيّ للتصدّي والتحرّك وعدم السكوت بعد الآن عمّا يحصل للحفاظ على لبنان قبل فوات الأوان.

تقول كلمات الأغنية:

صار الوقت … صار الوقت يا ناس…

نصرخ على العالي

ما في وقت… طار البلد يا ناس…

وينيي العدالة..

عم تنطفي الأحلام …

والوعي فينا نام…

كلمالا لقدّام… عم تصعب الحالة