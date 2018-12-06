انفصال مغنية شهيرة عن زوجها بعد عام فقط على زواجهما

متابعة الخليج 365: صدمت مغنية الراب الأميركية الشهيرة كاردي بي متابعيها بإعلانها خبر انفصالها عن زوجها “أوفسيت” شريكها بفريق غنائي لموسيقى الراب، وسعيها للطلاق منه من خلال فيديو نشرته عبر انستغرام.

فبعد قرابة العام فقط على زواجهما، نقلت كاردي بي لمحبيها الخبر الذي شكل صدمةً لبعضهم مشيرةً إلى أن السبب هو “أن وهج الحب بيننا قد انطفأ”.

وشدّدت المغنية البالغة من العمر 26 عاماً أن الصداقة بينها وبين أوفسيت جيدة وشراكة العمل جيّدة بينهما أيضاً لكن ببساطة “الأمور لم تعد على ما يرام بيننا منذ فترة طويلة”.

يذكر أن كاردي بي واسمها الحقيقي بلكاليز ألمانزار، تزوجت من المغني أوفسيت سراً في سبتمبر/ أيلول عام 2017 ورزقا بطفلة في يوليو/تموز الماضي.