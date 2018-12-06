صورة لـ ريكي مارتن وزوجه السوري على أحد شواطئ بورتوريكو

متابعة الخليج 365: نشر الفنان العالمي الوسيم ريكي مارتن صورة جديدة له برفقة زوجه الرسام السويدي-السوري جوان يوسف على أحد شواطئ بورتوريكو.
وقد لاقت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين، بخاصة أن جوان يوسف قد نشرها هو أيضاً على حسابه على إنستغرام.
إشارة الى أن ريكي مارتن وجوان يوسف كانا قد دخلا القفص الذهبي في شهر كانون الثاني من العام 2018.
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A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Dec 2, 2018 at 4:04pm PST
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