ترشيح “كفرناحوم” لجائزة Golden Globe الأميركية

متابعة بتجــــــــــــــرد: أعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي ترشيح فيلم “كفرناحوم” لجائزة “غولدن غلوب” لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: “الى فريق عمل فيلم كفرناحوم الجميل، هذا لأجلكم”.

وتفتتح جوائز “غولدن غلوب” التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها، موسم جوائز هوليوود الممتد والذي يختتم بجوائز “أوسكار” في الرابع والعشرين من شباط.

وتدور أحداث الفيلم في أحياء بيروت الفقيرة، وتتناول قصة الطفل “زين” الذي يقاضي والديه اللذين أنجبا عددًا كبيرًا من الأطفال، قائلًا للقاضي من خلال الفيديو الذي نشر سابقاً كإعلان رسمي للعمل: “بدّي قاضي أهلي لأن خلّفوني”.

الجدير ذكره أن فيلم “كفرناحوم” حصد جائزة لجنة تحكيم “مهرجان كان” السينمائي، وعُرض أيضًا في مهرجان النرويج للأفلام، وحاز على جائزة الجمهور في “مهرجان سيراييفو” للافلام السينمائية، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في “مهرجان مالبورن” للأفلام السينمائية، كما فاز بطل العمل، الطفل السوري زين الرفاعي بجائزة “أفضل ممثل” عن دوره فيه وذلك في مهرجان أنطاليا السينمائي، وينافس العمل اليوم أيضًا على جائزة “أفضل فيلم أجنبي” ضمن جوائز Globes de Cristal الفرنسية.